شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار اليوم الجمعة، حيث صعد سعر الأونصة إلى 3,349.27 دولارًا (ما يعادل 12,785.84 ريالًا)، بزيادة بلغت 58.82 دولارًا مقارنة بإغلاق اليوم السابق، في إشارة إلى استمرار التذبذب الإيجابي في أسواق المعادن الثمينة عالميًا.أبرز أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية (عيار 24 - نقاء 999.9)• سبيكة 1 جرام: 444.19 ريال (118.45 دولار)• سبيكة 2.5 جرام: 1,059.99 ريال (282.66 دولار)• سبيكة 5 جرامات: 2,099.80 ريال (559.95 دولار)• سبيكة 10 جرامات: 4,151.13 ريال (1,106.97 دولار)• سبيكة 50 جرامًا: 20,473.00 ريال (5,459.47 دولار)• سبيكة 100 جرام: 40,865.24 ريال (10,897.40 دولار)• سبيكة 1 كيلو: 406,633.39 ريال (108,435.57 دولار)• سبيكة نصف كيلو: 203,608.12 ريال (54,314.70 دولار)كما ارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 24 (8 جرامات) إلى 3,876.54 ريالًا (1,033.75 دولارًا)، في حين سجل الجنيه عيار 21 سعر 3,391.98 ريالًا (904.53 دولارًا).يأتي هذا الارتفاع نتيجة استمرار الضغوط التضخمية عالميًا وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الأسواق المالية، إضافة إلى التوقعات بإبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.توقعات السوق :يتوقع محللون استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع إمكانية تسجيل الذهب لمستويات قياسية جديدة في حال تزايد المخاوف الجيوسياسية أو ضعف الدولار الأمريكي.