في إنجاز يُجسد التوازن بين الريادة المؤسسية والبيئة الإنسانية، حصلت شركة «علاقات» للعلاقات العامة والاتصال على شهادة Great Place to Work®️ لعام 2025، التي تُمنح لأفضل بيئات العمل حول العالم؛ وذلك عقب تقييم مستقل دقيق شمل مستويات الرضا الوظيفي، والثقافة المؤسسية، وممارسات القيادة، وقيم الشفافية والتمكين الداخلي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة ممتدة من الالتزام بخلق بيئة عمل تُلهم الموظفين، وتحتضن الطاقات، وتُعلي من قيمة الإنسان كركيزة أساسية في نجاح المؤسسة، وقد أظهرت نتائج التقييم أن «علاقات» تمكّنت من بناء ثقافة عمل تحفّز الإبداع، وتشجع المبادرة، وتُكرّس روح الفريق الواحد.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للشركة، علي طالب علي: «منذ تأسيس (علاقات) عام 2013، آمنّا أن سرّ النجاح لا يكمن فقط في الحملات التي نصنعها، بل في الأشخاص الذين يصنعونها»، وأضاف: «هذه الشهادة تحتفي بكل موظف ساهم في جعلها بيئة نابضة بالحياة، ومنصة للإبداع والتكامل والإنجاز الجماعي».

وتُعد «علاقات» واحدة من أبرز شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية، إذ نفّذت حتى اليوم أكثر من 1000 مشروع إعلامي واتصالي واستشاري في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والقطاع الثالث غير الربحي، ووصل تأثيرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 100 متخصص في الاتصال والعلاقات العامة، مما يعكس حجم الخبرة والتنوع المهني داخل المؤسسة.

ويمثل حصول «علاقات» على هذه الشهادة تأكيدًا جديدًا على التزامها بمبادئ التمكين والاحترافية والرفاه الوظيفي، وتجديدًا لعهدها في مواصلة بناء بيئة عمل تحترم الإنسان، وتُعزز القيم المؤسسية التي ترتكز عليها صناعة الاتصال النوعي في العالم العربي.