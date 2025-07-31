ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تزيد على 1%، اليوم (الخميس)، متعافية من أدنى مستوى لها في شهر، والذي سجلته أمس (الأربعاء)، عند 3,267.79 دولار للأوقية.

جاء هذا الارتفاع مدعومًا بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وإعلانات جديدة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ووفقا لوكالة «رويترز»، فإنه بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 3,312.03 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 3309 دولارات.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك UBS، إن الانخفاض الكبير في أسعار الذهب يوم الأربعاء، تزامنًا مع بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإعلان الرسوم الجمركية، تبعه تراجع معتدل في قيمة الدولار، مما دعم الذهب اليوم.

وأدى انخفاض الدولار من أدنى مستوى له في شهرين إلى جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة تشمل تحديثات على تعريفات النحاس، وضرائب على السلع من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات على الشحنات الخارجية منخفضة القيمة.

وأشار ترمب يوم الأربعاء، إلى فرض رسوم بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية ضمن اتفاق لتجنب رسوم أعلى، معربًا عن تفاؤله بشأن المحادثات التجارية مع الصين للتوصل إلى صفقة عادلة.

في سياق متصل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، لكن رئيسه جيروم باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر.

وأفاد مجلس الذهب العالمي، اليوم (الخميس)، أن الطلب العالمي على الذهب، شاملاً التداول خارج البورصة، ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1,248.8 طن متري في الربع الثاني من 2025، مدعومًا بزيادة استثمارية بنسبة 78%.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) الأمريكي المقرر صدورها لاحقًا اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.95 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,318.20 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1% إلى 1,216.27 دولار.