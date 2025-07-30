ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 90.47 نقطة، ليقفل عند مستوى 10914.38 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 677 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات ثمار، وأكوا باور، وحلواني إخوان، وتنمية، والتأمين العربية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، والنهدي، وبان، والشركة الطبية المتخصصة، والأندلس، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.17%. وأسهم شركات شمس، وبان، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً بـ83.19 نقطة، ليقفل عند مستوى 26809.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.