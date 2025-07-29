تستعد العاصمة السعودية الرياض لاحتضان أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، حيث تستضيف المملكة وللمرة الأولى مؤتمر البترول العالمي للطاقة (WPC Energy Congress) خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت شعار «الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع»، ليكون الحدث نقطة تحول في خارطة صناعة الطاقة العالمية.

منصة عالمية:

المؤتمر يمثل أكبر تجمع دولي لصناع القرار والخبراء والمستثمرين في مجال الطاقة، ويهدف إلى مناقشة التحولات الكبرى في الصناعة، وبحث حلول مستدامة لمستقبل الطاقة، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم. شعار المؤتمر يعكس توجهاً نحو تعزيز مبدأ العدالة في الوصول إلى الطاقة، وتطوير التقنيات التي تضمن أمن الإمدادات مع الحفاظ على البيئة.

برنامج متكامل:

المؤتمر سيشهد جلسات حوارية رفيعة المستوى تجمع نخبة من القادة العالميين، إضافة إلى برنامج تقني واسع النطاق يضم أكثر من 31 منتدى متخصصاً يناقش موضوعات الطاقة التقليدية والبديلة والتقنيات الحديثة. كما سيصاحب المؤتمر معرض دولي للشركات والمؤسسات الرائدة، لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التي تدعم التحول في قطاع الطاقة.

تمكين الشباب:

ضمن أهداف المؤتمر، سيتم إطلاق برامج موجهة للشباب لتعزيز مشاركتهم في تطوير القطاع، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات الابتكار وصناعة قادة المستقبل في الطاقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة في الاستثمار في رأس المال البشري.

استضافة الرياض لهذا الحدث العالمي تعكس الدور القيادي للسعودية في أسواق الطاقة الدولية، وتؤكد مكانتها كمحور رئيسي في صياغة السياسات المستقبلية للطاقة. كما يدعم المؤتمر مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مجالات الاستثمار في التقنيات المستدامة، وترسيخ الابتكار كركيزة أساسية للتنمية.