سجّلت أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم (الثلاثاء) 29 يوليو 2025 ارتفاعاً طفيفاً، إذ وصل سعر أونصة الذهب إلى 3321.73 دولار، بزيادة قدرها 8.58 دولار عن إغلاق اليوم السابق، ما يعكس استمرار التذبذب في الأسواق العالمية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي.

وبحسب الأسعار المعلنة، جاءت تفاصيل أسعار السبائك في السوق المحلية كما يلي:

• سبيكة 1 غرام: 440.53 ريال (117.48 دولار).

• سبيكة 2.5 غرام: 1,051.28 ريال (280.34 دولار).

• سبيكة 5 غرامات: 2,082.53 ريال (555.34 دولار).

• سبيكة 10 غرامات: 4,117.00 ريالاً (1,097.87 دولار).

• سبيكة 50 غراماً: 20,304.66 ريال (5,414.58 دولار).

• سبيكة 100 غرام: 40,529.22 ريال (10,807.79 دولار).

• سبيكة نصف كيلو: 202,005.32 ريال (53,868.09 دولار).

• سبيكة كيلو واحد: 403,289.77 ريال (107,543.94 دولار).

كما سجّل سعر جنيه الذهب عيار 24 حوالى 3,844.67 ريال، في حين بلغ الجنيه عيار 22 نحو 3,524.28 ريال.

وتأتي هذه التحركات السعرية وسط ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية عالمية قد تؤثر على توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التقلبات.