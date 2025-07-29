«الطاقة»: انطلاق التسجيل في النسخة الـ25 لمؤتمر البترول العالمي

أعلنت وزارة الطاقة اليوم، انطلاق التسجيل للمشاركة في مؤتمر البترول العالمي للطاقة بنسخته الخامسة والعشرين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض للمرة الأولى خلال الفترة من 26–30 أبريل 2026م، تحت شعار «الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع».ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في المؤتمر، وتقديم الأوراق البحثية عبر الموقع الرسمي للمؤتمر www.wpcenergy2026.org.ويستهدف المؤتمر صناع القرار والأكاديميين والخبراء ورواد الأعمال وممثلي الشركات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب المهتمين بشؤون الطاقة، لمناقشة القضايا الإستراتيجية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.وتتناول جلسات المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسة التي تشكل مستقبل القطاع، من أبرزها تقنيات إنتاج البترول والغاز، والتكرير والبتروكيماويات وأسواقها، وسلاسل الإمداد، والعديد من المجالات الأخرى مثل أمن الطاقة، والاستدامة، والطاقة المتجددة، والابتكار، وفرص الاستثمار.ويتضمن المؤتمر برنامجاً تنفيذياً رفيع المستوى، وبرنامجاً تقنياً، ومعارض بمساحة 50000م2 تستضيف أكثر من 300 شركة، إضافة إلى برنامج مخصص للشباب وبرامج لتأهيل قادة المستقبل والابتكار.ويُعدّ مؤتمر البترول العالمي حدثاً بارزاً في قطاع الطاقة على المستوى العالمي، ويعقد كل عامين، ويجمع أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 100 وزير، ونحو 500 رئيس تنفيذي من أكثر من 80 دولة، مما يؤكد الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة قطاع الطاقة عالمياً.