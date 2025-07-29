انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية 61.41 نقطة، ليقفل عند مستوى 10823.91 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 302 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعا في قيمتها، وأغلقت أسهم 199 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بان، وأملاك، ومعدنية، وزين السعودية، وجازادكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات شمس، والحفر العربية، ويو سي آي سي، وجمجوم فارما، والخليجية العامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70 % و 10.00 %، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وبان، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضًا بـ55.39 نقطة ليقفل عند مستوى 26725.89 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.