انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، 70.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 10885.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 546 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وسهل، وأسيج، وكابلات الرياض، وساكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات شمس، وبي إس إف، وريدان، والأصيل، وأسمنت الشمالية، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 9.84%. وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وبان، وباتك، وكيان السعودية، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات والأندية للرياضة، وشمس، والراجحي، وأرامكو السعودية، شركة الاتصالات السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ209.73 نقطة ليقفل عند مستوى 26781.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.