أعلنت شركة براند فاينانس، المتخصصة عالمياً في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، تصدُّر العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، بنمو 11% مقارنة بعام 2024.ووفقاً لتقرير الشركة السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالمياً برصيد 62.9 نقطة، كما حل في المركز السابع عالمياً من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.وأظهر التقرير أن العلامة التجارية للصندوق كانت الأسرع نمواً بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتاً الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله المُدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.وأطلقت «براند فاينانس» تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي.ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أدائها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.وأوضح الرئيس المدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي أن الأبحاث التي أجرتها الشركة أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، خصوصاً في المجال الرياضي الدولي، وقال: «يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة، من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالمياً؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية».ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.وحّل الصندوق في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة «A+» من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.