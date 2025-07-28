تحتفل جوتن، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الدهانات ومواد الطلاء، بمرور 40 عاماً من النجاحات المتواصلة في المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت وعبر أربعة عقود في تقديم حلول طلاء مبتكرة لكثير من معالم المملكة وبنيتها التحتية. ومنذ تأسيسها عام 1985، ترسخت جوتن في التراث المعماري للمملكة، مع منتجاتها عالية الجودة لحماية وتجميل العديد من المباني في أفق المملكة.

ومنذ انطلاق تطوير البنية التحتية الحديثة في المملكة، ووصولاً إلى المشاريع العملاقة الطموحة اليوم، حافظت دهانات جوتن للحماية والديكور على معظم المعالم البارزة التي تعكس التقدم اللافت للمملكة العربية السعودية.

ويقول مورتن فون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دهانات جوتن: «نجاحنا خلال الأربعين عاماً الماضية ما كان ليتحقق بدون فريقنا المميز، وقيمنا الثابتة، وخططنا المتوازنة وطويلة الأمد، وهي ركائز أساسية جعلتنا نساهم بفاعلية في البنية التحتية الوطنية ودعم التنمية المستدامة. وبينما نتطلع قدماً نحو المستقبل، نؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء تواكب تطلعات المملكة ورؤيتها الشاملة».

وخلال هذه الرحلة، قدّمت جوتن ما يقارب ملياري لتر من الدهانات لطلاء أكثر من 300 مليون متر مربع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما عزّزت حضورها ليشمل 500 مركز لحلول الطلاء في مختلف مدن المملكة، وبالتالي إنشاء شبكة متطورة وواسعة توفر تجربة شخصية مصممة للمتخصصين وأصحاب المنازل على حد سواء.

وفي إطار رؤيتها المستقبلية، أعلنت جوتن السعودية عن خطط لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من خلال استثمارات كبيرة في منشآت جوتن التصنيعية في ينبع. وسيشمل التوسع تقنيات متطورة تُعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة.

وصرح مارتن تشو، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «مع استمرار التطور السريع والملحوظ في المملكة العربية السعودية، نعمل على توسيع قدراتنا لتلبية الطلب المتزايد. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بالتميز في التصنيع المحلي، وثقتنا الكبيرة في التطور المستمر للمملكة».

وأضاف فون: «مرور 40 عاماً ليس مجرد مرحلة نحتفل بها، بل هو التزامٌ قوي بالمستقبل. إن إرثنا العريق اكتسب ملامحه من خلال قيمنا الراسخة، وشراكاتنا طويلة الأمد، ومنتجاتنا الممتازة، وفريق عملنا المتفاني. وسنواصل تقديم حلول طلاء موثوقة تضيف حماية وجمالاً لمباني ومعالم المملكة، اليوم ولأجيال قادمة».

وبهذه المناسبة، خططت جوتن السعودية لسلسلة من الفعاليات الاحتفالية على مدار العام لتكريم موظفيها وشركائها وإرثها العريق، معززةً بذلك ارتباطها الراسخ بالمملكة وشعبها.