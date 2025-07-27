صعد مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 92.76 نقطة ليقفل عند مستوى 26991.01 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعاً بـ10.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 10956.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 447 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات شمس، وبان، وريدان، وبرغرايززر، وأسمنت الشمالية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بروج للتأمين، وسينومي ريتيل، وسدافكو، ومعادن، وأسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و4.11%. وأسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، وبان، وباتك، وأمريكانا، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.