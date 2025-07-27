عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم اجتماعاً مع وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد البشير.وناقش الجانبان خلال الاجتماع فُرص التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، وسبل تعزيزها في مجالات البترول وإمداداته، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وفرص الاستثمار، والاستفادة من الخبرات في تطوير المشاريع والسياسات والأنظمة في قطاع الطاقة في المملكة، انطلاقاً من دعم مسيرة التنمية في جمهورية سورية الشقيقة.وبعد الاجتماع وقع وزير الطاقة مع الوزير السوري مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومتي البلدين تشمل تشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.