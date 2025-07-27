حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً بلغ 9.5 مليار ريال، خلال شهر مايو الماضي من العام الحالي 2025، وذلك بحسب ما كشفته بيانات النشرة التحليلية للتجارة الدولية للسعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس.ووفقاً لبيانات النشرة، فإن الصادرات السلعية للمملكة في شهر مايو الماضي بلغت 90.4 مليار ريال، ووصلت الصادرات غير النفطية إلى 31.1 مليار ريال، إذ مثلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 23.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، بقيمة تبلغ 7.4 مليار ريال، تليها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بنسبة 22.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة تبلغ 7.1 مليار ريال.وبحسب النشرة، بلغت الواردات ما قيمته 80.9 مليار ريال، إذ مثلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة بنسبة 29.7% من إجمالي الواردات بقيمة بلغت 24.0 مليار ريال.وجاءت الصين الشريك التجاري الأول في جانبي الصادرات والواردات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 12.7 مليار ريال، وبلغت قيمة وارداتها 23.7 مليار ريال.