يتشرف مجلس إدارة شركة نجيب أوتو، الوكيل الرسمي لسيارات سوزوكي في السعودية، بالإعلان عن تنصيب الدكتور فؤاد عبد الله الخشرمي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ 21 يوليو 2025.

جاء هذا القرار امتداداً للثقة الكبيرة التي يحظى بها الدكتور فؤاد الخشرمي لما قدمه من إنجازات ملموسة وآفاق إستراتيجية واعدة خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، حيث أثبت كفاءته في قيادة التحول المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مؤشرات الأداء المؤسسي.

يمتلك الدكتور فؤاد الخشرمي خبرة مهنية تتجاوز 18 عاماً في مجالات إدارة الأعمال والاستشارات المالية، تقلد خلالها مناصب قيادية متعددة في عدد من الجهات والقطاعات الحكومية، من أبرزها منصب استشاري مالي في معهد الإدارة العامة، ويحمل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة فيكتوريا بأستراليا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيو برونسويك بكندا.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكاملة في الدكتور فؤاد الخشرمي، إيماناً بخبرته القيادية العالية وقدرته على قيادة الشركة نحو مزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.