شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم (الجمعة)، متأثرة بمؤشرات التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ومع ذلك، ساهم ضعف الدولار الأمريكي في الحد من خسائر المعدن النفيس، وفقا لشبكة CNBS.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,363.91 دولار للأوقية، وفقًا لتداولات الساعة 02:43 بتوقيت جرينتش، لكنه لا يزال يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 3,365.50 دولار.

وأوضح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA، أن السوق تشهد عمليات جني أرباح من المضاربين قصيري الأجل بسبب التفاؤل بشأن صفقات تجارية، لكن ضعف الدولار وتوقعات استمرار تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تدعم أسعار الذهب حول مستوى 3360 دولارًا.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق تجاري محتمل، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية المستوردة إلى أمريكا، على غرار اتفاق إطاري تم التوصل إليه مع اليابان.

كما سجلت مؤشرا S&P 500 وNasdaq مستويات قياسية عند الإغلاق بفضل تراجع التوترات التجارية العالمية، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

من ناحية أخرى، قدم ضعف مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتجه لتسجيل أسوأ أسبوع له في شهر، دعمًا للذهب، حيث أصبح المعدن المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضًا غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يعكس استقرار سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 29 و30 يوليو، لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضا محتملا للفائدة في سبتمبر.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 39.14 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1,407.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1,238.73 دولار.