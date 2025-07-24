أعلنت «NHC» إتاحة تسجيل الاهتمام في «وجهة الربى» أحدث وجهاتها العمرانية شرق مدينة الرياض، ضمن جهودها في تقديم خيارات سكنية متنوعة تتمتع بمقومات جودة الحياة وفق أعلى المعايير في مختلف مناطق المملكة. وتُعد «الربى» من أبرز الوجهات العمرانية التي تطورها الشركة في العاصمة، ما يعكس التزامها بتعزيز المعروض العقاري في مدينة الرياض.

تقع «وجهة الربى» على مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة من الفلل والتاون هاوس والشقق، ضمن بيئة عمرانية متكاملة. وتتميز الوجهة ببنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية متوزعة داخل الأحياء، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء التي تتجاوز 800 ألف متر مربع.

تتميز «وجهة الربى» بموقع إستراتيجي شرق مدينة الرياض، يربطها بعدد من المعالم والمرافق الحيوية، ويمنح سكانها نمط حياة متكاملاً، فهي على مقربة من استاد الملك فهد الدولي، المسار الرياضي، حديقة الملك سلمان، محطة مترو خشم العان، محطة قطار سار، مستشفى الحرس الوطني، كلية الملك فهد الأمنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ضمن منطقة تنموية نابضة تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً وتتكامل فيها عناصر جودة الحياة.

وتقدّم الوجهة أسلوب حياة متكاملاً يجمع بين البيئة السكنية العمرانية الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة، في تصميم عمراني عصري يدعم جودة الحياة ويواكب متطلبات العائلة السعودية. كما تعكس الوجهة فرصاً واعدة للعيش والاستثمار في العاصمة ضمن بيئة عمرانية نابضة بالحياة، ويمكن للراغبين تسجيل اهتمامهم في «وجهة الربى» عبر الموقع الإلكتروني لـ«NHC» خلال الرابط التالي: ‪https://nhc.sa/ar/register-interest/alruba/

يُذكر أن «وجهة الربى» أحدث وجهات «NHC» العمرانية في العاصمة الرياض، جاءت لتُجسد جهود الشركة في تعزيز المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويعكس توجه الشركة لتطوير وجهات عمرانية حديثة توفر جودة حياة عالية، وتُرسّخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.