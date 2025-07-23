كشف وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم، أن سورية ستوقع 44 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار. وأكد أنه لا بد من التوقف باحترام أمام دور السعودية فيما تقدمه تجاه سورية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش منتدي الاستثمار السعودي-السوري الذي تستضيفه دمشق، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى من رجال الأعمال.وأعلن الوزير المصطفى، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا المنتدى يُعد خطوة تاريخية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية ودعمها لسورية في هذه المرحلة.وكان وفد سعودي، قد زار سورية اليوم، بناءً على توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يضم 150 شخصاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وسورية.وأكد الوزير الفالح أن ولي العهد حريص على دعم سورية وانتقالها للبناء والازدهار، وأن البيئة الاستثمارية في سورية جاذبة جداً، لامتلاكها ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً إستراتيجياً.وأشار إلى أن الوفد السعودي الذي بدأ زيارة إلى دمشق، يضم 40 قيادياً حكومياً، وأن الحكومة السورية تعتمد على القطاع الخاص في إعادة البناء.وتعكس الزيارة حرص السعودية على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الروابط الاقتصادية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين.