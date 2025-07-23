التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم، وزيرة التنمية الاجتماعية بجمهورية بنما، بياتريس كارليس دي أرانغو، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 المقام في نيويورك.وبُحث خلال اللقاء سبل تعميق التعاون المشترك في مجال التنمية المستدامة، وإستراتيجيات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأولويات المشتركة للاستثمار في رأس المال البشري.واجتمع الإبراهيم مع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock لاري فينكن، وذلك على هامش أعمال المنتدى السياسيونوقشت خلال اللقاء سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في المملكة.وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، على هامش أعمال المنتدى السياسيوجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتنسيق السياسات العامة، ودفع النمو المستدام في كلا البلدين.