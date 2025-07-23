بناء على توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، زار وفد سعودي يضم 150 شخصاً من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، اليوم (الأربعاء)، سورية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية وسورية.وأكد الوزير الفالح أن ولي العهد حريص على دعم سورية وانتقالها للبناء والازدهار، وأن البيئة الاستثمارية في سورية جاذبة جداً، لامتلاكها ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً إستراتيجياً.وأشار أن الوفد السعودي الذي بدأ زيارة إلى دمشق، يضم 40 قيادياً حكومياً، وأن الحكومة السورية تعتمد على القطاع الخاص في إعادة البناء.ويتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) من المتوقع أن تكون معظمها مذكرات تفاهم ومشاريع مشتركة. وتعكس الزيارة حرص السعودية على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الروابط الاقتصادية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين.وكانت وزارة الاستثمار السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعقد منتدى استثمارياً سعودياً سورياً في دمشق بمشاركة القطاعين العام والخاص.وأعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سورية، التي دمرتها سنوات الحرب الأهلية، وشهدت الزيارة افتتاح مصنع للأسمنت الأبيض في ريف دمشق.وكان في استقبال الوفد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبدالسلام هيكل، كما كان في استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية فيصل المجفل، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.وتعكس الزيارة حرص المملكة على دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الروابط الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين.وشهد الفالح إطلاق أول مصنع للأسمنت الأبيض في سورية باستثمار بلغ 20 مليون دولار، ويوفر 130 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة.