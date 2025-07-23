أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأهل 31 شركة محلية وعالمية للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة جديدة بالمملكة تغطي مساحتها 24.423 كيلومتر مربع، بعد اجتيازها مرحلة التأهيل المسبق التي شهدت تنافس61 شركة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتسريع وتيرة الاستكشاف التعديني بالمملكة.وتأتي الأحزمة المتمعدنة الثلاثة ضمن خطة الوزارة لطرح أكثر من 50 ألف كيلو كيلومتر مربع من المواقع التعدينية والأحزمة المتمعدنة خلال عام 2025، التي أعلن عنها خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر التعدين الدولي؛ بهدف زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال.وتقع مواقع الأحزمة المتمعدنة المطروحة في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وتشمل حزام النقرة وحزام صخيبرة (الصفراء) في منطقة المدينة المنورة، وحزام الدويحي (نبيطة) في منطقة الرياض، وتضم مجموعة متنوعة من المعادن الأساسية والثمينة، بما في ذلك الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل.وتمر المنافسات التعدينية بثلاث مراحل أساسية تبدأ بمرحلة التأهيل المسبق، ثم مرحلة إطلاق الأدلة الإرشادية وتدشين منصة المنافسات التعدينية ومرحلة اختيار المواقع في منصة المنافسات الإلكترونية، تليها مرحلة ترسية المواقع على الشركات الفائزة.وخلال المرحلة القادمة يتعيَّن على الشركات المؤهلة في المنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة الثلاثة اختيار المواقع المتاحة من هذه الأحزمة عبر منصة «تعدين» الرقمية، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويتوقع الإعلان عن الفائزين خلال الربع الثالث من 2025.وأكدت الوزارة أن هذه الجولة الجديدة من المنافسات التعدينية تبيّن التزام المملكة بتعزيز قطاع التعدين ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الدولية، وتعكس المشاركة الواسعة من الشركات المحلية والدولية حرص القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين.وتعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعلان خلال الربع الرابع من العام الحالي عن إطلاق جولتين من منافسات رخص الكشف في أحزمة متمعدنة تحتوي على خامات معدنية إستراتيجية حيوية للتحول إلى الطاقة النظيفة، منها الكوارتز والقصدير والحديد، بإجمالي مساحة يصل إلى 21 ألف كيلومتر مربع.