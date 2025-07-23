أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، مرتفعاً بـ140.73 نقطة، ليقفل عند مستوى 10983.93 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 564 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 207 شركات ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 46 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، ومسك، وشمس، واتحاد اتصالات، ومعدنية، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سيكو السعودية ريت، والعبيكان للزجاج، وعزم، وسلامة، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 18.60% و5.13%. وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والراجحي، وشمس، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بـ38.14 نقطة ليقفل عند مستوى 26778.15 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.