شهّرت وزارة التجارة بمدير مشتريات شركة تجارية يمني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، نتيجة حيازة منتجات استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وضبطت الفرق الرقابية للوزارة، أثناء القيام بجولاتها التفتيشية بمحافظة خميس مشيط، 24,200 قطعة صحون بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وصدر حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق مقر المنشأة لمدة 3 أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

وتؤكّد «التجارة» التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.