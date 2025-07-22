في خطوة لدعم حركة الصادرات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن تفعيل خدمة الشحن الجديدة «FRS1» إلى ميناء جدة الإسلامي، ما يسهم في تعزيز تنافسية الميناء، وتوسيع شبكة خدماته البحرية، ودعم كفاءته التشغيلية، وترسيخ مكانته كمحور لوجستي إستراتيجي على ساحل البحر الأحمر.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي، بخمسة موانئ إقليمية وعالمية، تشمل موانئنينغبو، و شنغهاي، ونانشا في الصين، والعقبة بالأردن، والسخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 حاوية قياسية.

يأتي ذلك ضمن الجهود لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يتمتع بطاقة استيعابية عالية تصل إلى 130 مليون طن، وخدمات لوجستية متقدمة، من خلال 62 رصيفاً متعددة الأغراض، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، التي تشمل محطتين لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7.5 مليون حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية.