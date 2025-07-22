انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، 137.97 نقطة، ليقفل عند مستوى 10843.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 515 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 231 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الأندية الرياضية، وشمس، وكابلات الرياض، واتحاد اتصالات، وساسكو، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتل، وطباعة وتغليف، والبحر الأحمر، وطيران ناس، وتبوك الزراعية فالأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 24% و5.71%. وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، واتحاد اتصالات، وشمس، وأرامكو السعودية، والراجحي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 340.01 نقطة ليقفل عند مستوى 26740.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.