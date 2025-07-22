أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن «كود مشاريع البنية التحتية» سيبدأ تنفيذه الفعلي بعد 15 يومًا، وتحديدًا في الـ7 من أغسطس المقبل، ليشمل كامل منطقة الرياض على مساحة تقارب 400 كيلومتر مربع، تغطي العاصمة الرياض و22 محافظة بمختلف قراها والمناطق المرتبطة بها عبر شبكة الطرق.



يأتي هذا الكود كإطار تنظيمي شامل يهدف إلى تحسين جودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع كفاءتها من خلال تقديم إرشادات دقيقة لإدارة الأعمال في المناطق الحساسة، بما في ذلك الخدمات تحت الأرض، مما يسهم في تعزيز السلامة وتقليل الأعطال والتداخلات بين المشاريع. ويغطي الكود أنواع الطرق المختلفة مثل السريعة والشريانية والتجميعية والمحلية، وينظم 8 مراحل متكاملة لدورة حياة مشاريع البنية التحتية بدءًا من التخطيط الإستراتيجي مرورًا بمرحلة التصميم والتنفيذ وانتهاءً بالتشغيل والصيانة، وذلك لضمان استمرارية الجودة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ويرتكز الكود على 6 مبادئ توجيهية رئيسية تشمل السلامة والرقابة والكفاءة والتحسين المستمر والتواصل والمشاركة والاستفادة من التقنيات والبيانات والاستدامة البيئية ومراعاة احتياجات المجتمع وإمكانية الوصول إلى المواقع، كما يضم الكود منظومة متكاملة من مؤشرات الأداء لقياس جودة التنفيذ وسلامة المواقع من بينها نسبة المشاريع الخالية من الإصابات وعدد الشكاوى البيئية أو المجتمعية ومدى الالتزام بمواعيد التراخيص والتسليم واستخدام المواد المحلية والمستدامة ومستوى رضا أصحاب المصلحة، إضافة إلى ذلك يحتوي الكود على تصنيف شامل للمخالفات يشمل الجوانب المرتبطة بالسلامة والنظافة والامتثال للتراخيص وجودة الطرق وإدارة المواقع وتوفير المعلومات واللوحات والآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع.

ويُعد هذا الكود مرجعًا موحدًا لجميع الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية بما في ذلك الجهات الحكومية والجهات الخدمية والمقاولين والاستشاريين والمختبرات، إذ يسعى المركز من خلاله إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف ورفع مستوى جودة وسلامة الأعمال على نحو يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة وتحقيق كفاءة الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.