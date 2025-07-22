ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم كلمة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، المعني بالتنمية المستدامة، التابع للأمم المتحدة، والمقام في مدينة نيويورك. وقال: «في المملكة العربية السعودية، شكّلت رؤية المملكة 2030، مشروعاً وطنياً نابعاً من طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات أبناء وبنات الوطن، مما جعل المملكة الأسرع تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة ضمن دول مجموعة العشرين خلال السنوات العشر الماضية».





وبين أنّ هذا التقدم يؤكّد أنّ الإنجاز النوعي يتحقق عندما يتوافق الطموح مع العمل المنظّم، الذي تقوده الإرادة القوية وتدعمه السياسات الفعّالة.وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة دعت في العام الماضي إلى ضرورة العمل على الانتقال إلى مرحلة تنفيذ جديدة والعمل على آلية مُستحدثة، ترتكز على ثلاثة مبادئ: تركيز الأثر نحو التحديات الأهم، وتجنّب تشتيتها في قضايا هامشية، تصميم حلول مرنة، قابلة للتكيّف والتكرار في سياقات متعددة، والاعتماد على الأدلة والبراهين لبناء القرارات على أسلم الأسس.





واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط تنفيذ المملكة هذا النهج، قائلاً: أعادت المملكة رسم ملامح خطتها الوطنية للتنمية المستدامة، وقد انطلقت جرّاء ذلك جهود محلية رائدة؛ إذ قامت المدينة المنورة بإطلاق أطلس التنمية المستدامة لجميع أحيائها السبعين، في خطوة نوعية وفّرت البيانات العميقة ومكّنت محاكاة السيناريوهات العلمية ورسم السياسات بدقة أعلى وأثر أكبر. وأضاف: سنواصل التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء لتحويل الالتزامات إلى نتائج، والطموحات إلى واقع، من أجل بناء حاضر ومستقبل لا يترك أحداً خلف الركب.