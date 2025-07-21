أظهرت بيانات «مبادرة البيانات المشتركة» (جودي)، اليوم، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في شهر مايو الماضي إلى 6.191 مليون برميل يوميّاً مقارنة بـ 6.166 مليون في أبريل الماضي.وبحسب بيانات «جودي» فإن صادرات السعودية من المنتجات النفطية تراجعت 0.010 مليون برميل يومياً إلى 1.369 مليون برميل يومياً في مايو.وارتفع إنتاج الخام السعودي 0.179 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 9.184 مليون برميل يومياً في مايو، فيما ارتفع إنتاج الخام في مصافي التكرير السعودية 0.017 مليون برميل يومياً إلى 2.721 مليون برميل يومياً في مايو.وكانت بيانات «جودي» قد أظهرت في وقت سابق، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً على أساس شهري، لتصل إلى 6.166 مليون برميل يومياً.وحسب البيانات، سجلت صادرات المنتجات النفطية انخفاضاً بنحو 174 ألف برميل يومياً، لتبلغ 1.379 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته، كما انخفض الطلب المحلي على المنتجات النفطية بمقدار 382 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 1.836 مليون برميل يومياً.وأشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام السعودية تراجعت بنحو 2.832 مليون برميل، لتصل إلى 143.534 مليون برميل في أبريل.وارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام بشكل طفيف بمقدار 48 ألف برميل يومياً على أساس شهري، ليصل إلى 9.005 مليون برميل يومياً.في المقابل، انخفض إنتاج المصافي المحلية من الخام بمقدار 240 ألف برميل يومياً إلى 2.704 مليون برميل يومياً.وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة جودي التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.