صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعاً بـ16.46 نقطة، ليقفل عند مستوى 10,981.17 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 355 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، وسلامة، ومياهنا، والآمار، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وعزم، والاستثمار ريت، ووفرة، وكابلات الرياض، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و 5.69 %.وكانت أسهم شركات شمس، وسينومي ريتيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وسينومي ريتيل، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ82.58 نقطة ليقفل عند مستوى 27,080.02 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.