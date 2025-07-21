أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 74 مزاداً علنياً، بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع 719 أصلاً في 12 منطقة من مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 21-31 يوليو 2025م.وأوضح المركز أن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، إذ يُنظَّم 21 مزاداً في منطقة الرياض لعرض 153 أصلاً، 18 مزاداً في منطقة مكة المكرمة لعرض 176 فرصة، و5 مزادات في منطقة المدينة المنورة لعرض 131 أصلاً، و4 مزادات في منطقة القصيم لعرض 51 أصلاً، و12 مزاداً في المنطقة الشرقية لعرض 87 فرصة، و3 مزادات في منطقة جازان لعرض 29 فرصة، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض فرصة، و3 مزادات بمنطقة عسير لعرض 25 فرصة، ومزادان بمنطقة حائل لعرض 31 فرصة، وأخيراً يُقام مزادان في كل من منطقة الجوف لعرض 12 فرصة، ومنطقة الباحة لعرض 4 فرص، ومنطقة نجران يقام مزاد لعرض 19 فرصة.وأشار «إنفاذ» إلى أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات في موقعه الإلكتروني.وكان مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، قد أعلن في وقت سابق إقامة مزاد علني إلكتروني لبيع وتصفية 9 عقارات تتنوع بين سكنية وتجارية في المدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 22-25 يونيو الماضي.كما شهد شهر يونيو إقامة «إنفاذ» 4 مزادات علنية إلكترونية لبيع وتصفية 25 عقاراً سكنياً وتجارياً وزراعياً في المدينة المنورة.