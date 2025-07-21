سجل قطاع توصيل الطلبات في المملكة نمواً لافتاً خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغ إجمالي الطلبات نحو أكثر من 101 مليون عملية طلب في مختلف أنحاء مناطق المملكة، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع، والتوسع الذي يشهده مجال الخدمات اللوجستية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للنقل اليوم.واحتلت منطقة الرياض صدارة الترتيب بإجمالي الطلبات، مسجلة بذلك أكثر من 45.68 مليون عملية طلب، أي ما يعادل نسبة 45%، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي 21.47 مليون عملية طلب، ما يعادل 21%، ثم المنطقة الشرقية بـ16.10 مليون عملية طلب، أي ما يعادل 15%، كما سجلت منطقة المدينة المنورة 4.71 مليون عملية طلب، ما يعادل 4%، تليها منطقة عسير بـ3.61 مليون عملية طلب، ما يعادل 3%، ومنطقة القصيم 2.93 مليون عملية طلب، ما يعادل 2%، ومنطقة تبوك 1.80 مليون عملية طلب، ما يعادل 1.77%، ومنطقة حائل 1.65 مليون عملية طلب، ما يعادل 1.64%، ومنطقة جازان 1.2 مليون عملية طلب، ما يعادل 1.22%، ومنطقة الجوف 779 ألف عملية طلب، ما يعادل 0.77%، ومنطقة نجران 666 ألفاً، ما يعادل 0.66%، ومنطقة الحدود الشمالية 552 ألفاً، ما يعادل 0.54%، وأخيراً منطقة الباحة 215 ألفاً، أي ما يعادل 0.21%.ويعود هذا النمو اللافت في قطاع توصيل الطلبات إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي ساعدت الشركات في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، ما أسهم في تحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء، ورفع مستوى التنافسية في السوق، كما ساعد تغير سلوك المستهلك وزيادة الاعتماد على التجارة الإلكترونية في تعزيز الطلب على خدمات التوصيل، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في تطوير حلول تقنية حديثة في هذا القطاع الحيوي.ودعت الهيئة العامة للنقل الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» Saudi_Tga أو الموقع الإلكتروني tga.gov.sa.