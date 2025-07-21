انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، وذلك ﺑ6.1 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل الماضي.وحافظت السعودية على المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي إلى 102.0 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 80% من الإجمالي، و25.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 20%.وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنحو 1135.0 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 809.4 مليار دولار.