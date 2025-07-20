أغلقت وزارة التجارة مستودعين مخالفين للغش في تعبئة وتغليف أغذية وحلويات أطفال منتهية الصلاحية، وضبطت 8 أطنان منتج غذائي فاسد أعدت للتعبئة والتغليف في عبوات تحمل تواريخ صلاحية جديدة، وتم حجزها ومصادرتها لإتلافها وإحالة المتورطين لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم.وداهمت الفرق الرقابية للوزارة المقرين الواقعين في حي العزيزية وحي الخالدية جنوب الرياض، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء.واشتملت الكميات المضبوطة، على مكسرات وبقوليات وحلويات وبن قهوة، كما ضُبطت ملصقات تحمل تواريخ صلاحية جديدة وأختاماً تستخدم في أعمال الغش.وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.وكانت وزارة التجارة قد أصدرت أخيراً، نشرتها الربعية للمستهلك عن الربع الثاني 2025، متضمنة أبرز الأعمال والجهود لحماية المستهلك في مجالات مكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها.وتناولت النشرة أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، إذ تتكامل جهود 20 جهة حكومية لرسم السياسات العامة والخاصة بنشاط حماية المستهلك، إضافة إلى المبادرات والأعمال الرقابية التي نفذتها الوزارة وساهمت في تعزيز الوفرة العالية من السلع والمنتجات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.وتطرقت النشرة لنتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يهدف إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.ونفذت الوزارة خلال الربع الثاني 2025م أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمكافحة الغش والتستر التجاري. وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر أكثر من 2.18 مليون ريال.وفيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، نفذت الوزارة أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية للوقوف على الامتثال، وبلغ إجمالي المتاجر الجديدة التي تم توثيقها عبر «منصة الأعمال» خلال الربع الثاني 6406 متاجر إلكترونية.