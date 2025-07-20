أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، منخفضاً بـ42.27 نقطة، ليقفل عند مستوى 10964.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 324 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 182 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات شمس، ومعدنية، وبحر العرب، ولجام للرياضة، ونسيج، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وسهل، والأندلس، ومتكاملة، ومرنة، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20% و9.95%.وأسهم شركات شمس، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وباتك، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأرامكو السعودية، وشمس، وأكوا باور، والراجحي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ132.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27162.60 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.