أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت رئاسة جنوب أفريقيا، الذي أقيم خلال الفترة 17 - 18 يوليو 2025م، في جنوب أفريقيا، بحضور ومشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة، وعددٍ من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات المالية الدولية والإقليمية؛ أن الحيز المالي يتقلص في وقت تتزايد فيه الاحتياجات التمويلية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ويضع ضغوطاً على الحكومات والقطاع الخاص.وشدد الوزير الجدعان خلال مشاركته، على الحاجة لتسريع وتيرة إصلاح منظومة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التحديات القائمة تتطلب استجابة عاجلة تواكب الواقع الاقتصادي المتغير.ورحّب الجدعان بمذكرة مجموعة العشرين بشأن الدروس المستفادة من حالات إطار العمل المشترك، والوثيقة المصاحبة الخاصة بخطوات معالجة الديون، إذ تعزز هذه الجهود الشفافية والقدرة على التنبؤ، مؤكداً أهمية مواصلة دعم البلدان التي تواجه ضغوطاً تمويلية أو احتياجات مُلحّة في السيولة قصيرة الأجل.والتقى على هامش اجتماعات العشرين، عدداً من وزراء المالية؛ لبحث التطورات الاقتصادية العالمية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن الوفد السعودي المشارك، ضم محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي.