أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط مخالفات بحق 18 مكتب استقدام خلال الربع الثاني من عام 2025، في إطار جهودها الرقابية المستمرة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الامتثال وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن المخالفات شملت مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، ومخالفات في إجراءات التعاقد.واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المكاتب المخالفة، إذ تم إيقاف نشاط 17 مكتباً بشكل فوري، فيما تم سحب ترخيص مكتب واحد، بسبب عدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الامتثال في سوق العمل، وضمان تقديم خدمات استقدام ذات كفاءة وجودة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما شددت على استمرار الرقابة الدورية على مكاتب وشركات الاستقدام، مع تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بالأنظمة، داعية جميع المستفيدين إلى استخدام منصة «مساند» الوطنية المعتمدة، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، إلى جانب تقديم البلاغات ومتابعتها بسهولة.