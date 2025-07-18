عقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين اجتماعه السادس لدورته الـ40، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز أعمال الربع الأول والثاني من عام 2025، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي اتُّخذت العديد من التوصيات والقرارات بشأنها.

ويسعى مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين إلى مواصلة جهوده المثمرة لتطوير المعايير المهنية ونشر الوعي بدور المراجعة الداخلية، بما يتماشى مع التطورات التقنية والمهنية العالمية، كما يهدف إلى دفع عجلة تطور المهنة وممارسيها من خلال وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية تسهم في توسيع آفاق المهنة وتواكب المستجدات العلمية والتقنية.

وقدّم أعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين التهنئة للمملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بمناسبة فوزها بملف استضافة المؤتمر الدولي للمراجعين الداخليين لعام 2027، مؤكدين أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز حضورها الدولي في مجال المراجعة الداخلية، وترسيخ دورها القيادي في تطوير المهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويعد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين المرجع المهني الأول في العالم حول كل ما يخص مهنة المراجعة الداخلية، الذي تأسس في عام 1941، ويقع مقره الرئيسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، إذ يعمل على توفير فرص تعليمية وتطويرية مهنية شاملة، ومعايير وإرشادات الممارسة المهنية الأخرى، وبرامج الشهادات والبحث ونشر وتعزيز المعرفة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، والدور المناسب في إدارة المخاطر والحوكمة للممارسين وأصحاب المصلحة.