في خطوة استراتيجية تعكس توسعها المتسارع في قطاع التجزئة، افتتحت مجموعة لولو ثلاثة متاجر جديدة من مفهوم «لوت - متجر التصفيات» في كل من مكة المكرمة وسيهات في المنطقة الشرقية والرياض، وذلك في يوم واحد. وقد أُقيمت الفعالية المركزية لإطلاق المتاجر في مكة المكرمة، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين.

وشهد حفل افتتاح متجر مكة حضور الدكتور وليد باسليمان، المدير العام للاستثمار والشراكات في الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، السيد يوسف علي، كما حضر الفعالية السيد ناصر هويدن الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات لدى جدة، والمهندس ياسر عطار، المدير العام للاستثمار ونائب التخطيط والاستدامة المالية بأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال البارزين من مكة المكرمة، من بينهم المهندس عبدالعزيز السندي، والشيخ إبراهيم الرفاعي.

وقال السيد يوسف علي خلال الافتتاح:

«هذا التوسع يعكس التزامنا برؤية المملكة 2030 وسعينا لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة للجميع. من خلال متاجر لوت، نهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التسوق القائم على القيمة، وتوفير الأساسيات اليومية بجودة عالية وسعر مناسب. كما نخطط لافتتاح أربعة متاجر جديدة من لوت في المملكة قريباً».

ويقع فرع مكة الجديد في شارع عبدالله عريف بحي الرصيفة، ويمتد على مساحة 43,000 قدم مربع، ويوفر تجربة تسوق مريحة واقتصادية. ويضم المتجر تشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية والمطبخية والأزياء للرجال والنساء والأطفال، مع التركيز على الجودة والأسعار المناسبة. كما يتضمن المتجر مواقف سيارات واسعة لخدمة الزوار والمقيمين.

أما فرع المنطقة الشرقية، فيقع في سيهات ضمن مجمع لولو هايبرماركت بشارع المصيب بن رافع، على مساحة 24,000 قدم مربع، ويقدم تجربة تسوق ذكية موجهة للمستهلك الحريص على القيمة. بينما يمتد فرع الرياض في حي الملز على مساحة 18,772 قدم مربع، ويُعد وجهة متميزة للتسوق الاقتصادي في العاصمة، مع توفر مواقف سيارات مريحة.

تقدم متاجر «لوت - متجر التصفيات» مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية، حيث تُعرض العديد من السلع بسعر أقل من 22 ريالًا، مما يجعلها في متناول الجميع. وتشمل المنتجات أدوات منزلية، مطبخية، وأزياء للرجال والنساء والأطفال.

وقد انطلقت المتاجر الثلاثة بمجموعة حصرية من العروض الترويجية والمجموعات الخاصة، تعزيزًا لرؤية العلامة في تقديم تجربة تسوق عالية الجودة بأسعار في متناول اليد، استجابةً للطلب المتزايد على التسوق الاقتصادي بالمملكة.

ومع هذا التوسع النوعي، تواصل مجموعة لولو تعزيز حضورها في السوق السعودي، والمساهمة في تنشيط قطاع التجزئة المحلي، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة تسوق قائمة على القيمة في أهم مدن المملكة.



