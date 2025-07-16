كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن عدد المصانع تحت الإنشاء في المملكة العربية السعودية بلغ بنهاية الربع الرابع 2024 نحو 2598 مصنعاً، بحجم استثمارات تجاوز 166 مليار ريال.وتوزعت المصانع تحت الإنشاء ما بين استثمارات وطنية وأجنبية ومشتركة، تصدرتها المصانع المشتركة بنحو 91 % من الإجمالي بحجم رؤوس أموال يبلغ نحو 162.3 مليار ريالواستحوذت المصانع الصغيرة على النسبة الأكبر من إجمالي المصانع تحت الإنشاء بنحو 79%، إضافة إلى استحواذها على أكبر قيمة من حيث حجم الاستثمارات بنحو 118 مليار ريال.وتوزعت تلك المصانع على 23 نشاطاً، تصدرها نشاط الصناعات التحويلية الأخرى من حيث رأس المال بنحو 56.3 مليار ريال، تلاه نشاط صنع الفلزات القاعدية بأكثر من 30 مليار ريال.واستحوذت ثلاث مناطق على نحو 70% من إجمالي حجم الاستثمار في المصانع تحت الإنشاء على مستوى المملكة، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة بنحو 43.5 مليار ريال وبنسبة أكثر من 26%، تلتها المنطقة الشرقية، بنحو 41 مليار ريال وبنسبة أكثر من 24%، ثم منطقة الرياض ثالثا بقيمة بلغت نحو 34 مليار ريال، وما نسبته نحو 20%.