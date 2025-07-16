أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا بـ56.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11038.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 217 مليون سهم، سجلت فيها أسهم51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 195 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، وسينومي سنترز، ومتكاملة، ورعاية، واليمامة للحديد، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إعمار، والتعمير، والاستثمار ريت، وأبو معطي، وصدق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.77 % و3.63 %.وجاءت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، واتحاد اتصالات، وسينومي سنترز، وشركة الاتصالات السعودية stc، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعًا بـ43.62 نقطة ليقفل عند مستوى 27345.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.