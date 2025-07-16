تنظّم الهيئة السعودية للمقاولين منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السابعة، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بين 8 إلى 10 سبتمبر القادم، وسط اهتمام متزايد من مختلف الجهات المحلية والدولية، وتنوع كبير في المشاريع المطروحة والفعاليات المصاحبة.ويعد المنتدى أحد أبرز المنصات التي تجمع المقاولين والمهتمين في قطاع البناء والتشييد بملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص، إذ يوفر فرصة فريدة للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية في المملكة بمختلف أحجامها وتخصصاتها، إضافة إلى التعرف على متطلبات الجهات المالكة وآليات التقديم على هذه المشاريع. كما يمثل المنتدى فرصة نوعية للتواصل المباشر مع أصحاب القرار وقادة القطاع، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يسهم في نمو واستدامة صناعة المقاولات.وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق عدد من الفعاليات المتخصصة التي تهدف إلى دعم القطاع وتمكين العاملين فيه، من أبرزها مؤتمر تمويل المقاولين، الذي يناقش أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المقاولين، ويعرض مجموعة من الحلول والممارسات الفعالة من خلال ورش عمل وعروض تقديمية، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وبنوك محلية وعالمية.كما يشهد المنتدى إطلاق مبادرة «مقاول لمقاول»، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين المقاولين من مختلف الفئات، من خلال تمكين المقاولين الكبار من عرض مشاريعهم ومتطلباتهم الفنية، وإتاحة الفرصة للمقاولين المتوسطين والصغار للوصول إلى هذه المشاريع وتوسيع نطاق شراكاتهم، بما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان: «منذ انطلاقته الأولى، شهد منتدى المشاريع المستقبلية تطوراً ملحوظاً في حجم المشاركة ونوعية المشاريع المطروحة، حتى بات اليوم في نسخته الأكبر منصة رائدة تجمع بين الطموح والرؤية، ونسعى من خلال هذه المنصة إلى تجسيد مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر وضوحاً واستدامة لقطاع المقاولات في المملكة».وفي سياق دعم الكفاءات الوطنية، يحتضن المنتدى المهرجان الوطني للبناء، وهو فعالية تعليمية تنافسية تستهدف طلاب المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، من خلال تكليفهم بتنفيذ نماذج مختلفة في آليات البناء محددة ضمن أطر زمنية وتحت إشراف لجنة مختصة. ويهدف المهرجان إلى إبراز مهارات الشباب السعودي، وتعزيز التميز والكفاءة المهنية في قطاع البناء، وذلك بالشراكة مع الجهات التعليمية وقادة الصناعة، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تمكين الكوادر الوطنية.