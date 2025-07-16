أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم هذا الموسم 1446/1447هـ (2025م) بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للهيئة.وأوضحت الهيئة أنه بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 457.572.495 ريالاً، لصافي كمية مستلمة 258.453 طناً، وذلك لـ1005 مزارعين.يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدأ اعتباراً من تاريخ 29 شوال 1446هـ الموافق 27 / 4 / 2025م.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للهيئة.وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 363.662.710 ريالات، لصافي كمية مستلمة 193.279 طناً، وذلك لـ599 مزارعاً، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.655.799.234 ريالاً، وذلك لكمية 931.031 طناً، لـ3.353 مزارعاً.ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام.