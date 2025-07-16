أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 776 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032.أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 823 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039.وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في وقت سابق الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 25 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية 1.175 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029، وبلغت الشريحة الثالثة 500 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة 5 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة 650 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039.