أعلنت NHC تحقيق وجهة «السدن» مبيعات قياسية تجاوزت 2.5 مليار ريال، بعد بيع أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، وذلك منذ انطلاقتها في عام 2024 حتى اليوم.

وتقع وجهة «السدن» جنوب محافظة جدة، على مساحة تتجاوز 4.2 مليون متر مربع، وتضم وحدات سكنية متنوعة تشمل الفلل، والتاون هاوس، والشقق، ضمن بيئة عمرانية متكاملة المرافق والخدمات، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الوحدات المصممة وفق أعلى المعايير.

ويُعزّز الموقع الاستراتيجي للوجهة عند ملتقى شبكة من الطرق الرئيسية سهولة الوصول منها وإليها، ما يرفع من جودة الحياة والرفاهية السكنية. كما تسهم «السدن» في توفير بيئة متكاملة تضم مساجد، ومدارس، ومراكز صحية، ومرافق ترفيهية ورياضية، إلى جانب حضانات أطفال، ومرافق تجارية، ومساحات خضراء تزيد على نصف مليون متر مربع، ما يجعلها وجهة مستدامة تنبض بالحياة.

يُذكر أن وجهة «السدن» تُجسد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة الشركة كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال نماذج لا تقتصر على البناء العمراني، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.