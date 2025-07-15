زار وزير الصحة ورعاية الأسرة وزير الكيماويات والأسمدة الهندي جيه بي نادا، الدمام والرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2025م. وركز خلال زيارته إلى السعودية على تعزيز التعاون الثنائي مع الهند في مجال الكيماويات والأسمدة، بحضور وفد رفيع المستوى، ضم وكيل الوزارة ومسؤولين كباراً آخرين من إدارة الأسمدة، ووزارة الشؤون الخارجية.وعقد وزير الصحة الهندي اجتماعاً ثنائياً مع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لتعزيز سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأجرى وزير الصحة الهندي محادثات مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في الرياض، حول آليات تعزيز الشراكة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية، وشهد اللقاء توقيع اتفاقيات طويلة الأجل بين شركة «معادن» والشركات الهندية، IPL وKRIBHCO وCIL، لتوريد كمية معززة تبلغ 3.1 مليون طن متري من سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) سنوياً لمدة خمس سنوات، ابتداءً من 2025-2026، مع إمكانية التمديد لمدة خمس سنوات إضافية بموافقة متبادلة، وأكد الجانبان التزامهما بتوسيع نطاق العلاقات الثنائية لتشمل أسمدة رئيسية أخرى، مثل اليوريا، إضافة إلى سماد فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)؛ بهدف تعزيز أمن الهند في مجال الأسمدة.كما تم عقد مناقشات حول تسهيل الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على استكشاف فرص الاستثمار لمؤسسات القطاع العام الهندية (PSUs) في قطاع الأسمدة السعودي، والمعاملة بالمثل، والاستثمارات السعودية في الهند، إضافةً إلى ذلك، ناقش القادة سبل التعاون البحثي، لا سيما في تطوير أسمدة بديلة ومخصصة للهند لتعزيز الإنتاجية الزراعية والاستدامة.وتم تشكيل فريق مشترك برئاسة وكيل الوزير (الأسمدة) من الجانب الهندي ونائب الوزير لشؤون التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالجانب السعودي؛ لاستكشاف التعاون طويل الأمد في هذا القطاع.