ثمّن صندوق التنمية العقارية قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل ببرنامج «الرهن الميسر» لمدة ثلاث سنوات إضافية، مؤكداً أن القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وتمكين المستفيدين من الأسرة السعودية لتسهيل رحلة تملكها للمسكن الأول ضمن برامج داعمة وحلول تمويلية متنوعة.وأوضح المتحدث باسم الصندوق العقاري سعيد الزهراني، أن برنامج «الرهن الميسر» يُعد أحد الحلول التمويلية التي تهدف إلى تسهيل رحلة التملك عبر تخفيف عبء الدفعة المقدمة على مستفيدي الدعم السكني، من خلال تخفيض نسبة الدفعة من 10% إلى 5%، للمسكن الأول.وأضاف أن البرنامج يسهم في رفع قيمة التمويل الذي يحصل عليه المستفيد ليصل إلى 95% من إجمالي سعر الوحدة السكنية بشرط ألا يتجاوز سعرها 800 ألف ريال، ما يُتيح للمستفيد فرصة تملك وحدة سكنية تحت الإنشاء أو وحدة سكنية جاهزة ضمن خيارات وحلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجه وبما يتناسب مع قدراته التمويلية للتملك.وبيّن الزهراني أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم وتحسين قدرة المستفيدين لتملك منازلهم بكل يسر وسهولة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج مُنذ إطلاقه بلغ أكثر من 638114 مستفيداً.