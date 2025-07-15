كشفت وزارة التجارة، أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات المملوكة للشباب «من الجنسين» بلغت أكثر من 474 ألف سجل تجاري، تشكل 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة حتى نهاية الربع الثاني 2025.وتزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، أوضحت الوزارة، أن عدة أنشطة واعدة شهدت نموًا ملحوظًا بقيادة الشباب «الفئة العمرية: 18 – 40 عامًا»، إذ نمت السجلات التجارية لنشاط تطوير التطبيقات بنسبة 28% خلال عام لتصل إلى 18,780 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثاني من العام 2025، وشهدت السجلات في نشاط تقنيات الذكاء الصناعي نموًا بنسبة 34% خلال عام، لتصل إلى 14,409 سجلات تجارية، ونمت سجلات نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 32% خلال عام لتصل إلى 8,260 سجلًا تجاريًا، ونمت السجلات التجارية لنشاط إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية 20% ليصل إجمالي السجلات القائمة للنشاط إلى 5,752 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثاني 2025.وكانت وزارة التجارة قد أصدرت نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، أخيرًاً، متضمنًة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام، وتم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، ووصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «البلاك تشين»، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.وتناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية، وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة.