أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ حُدّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وعشرون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي (سبعمئة وستة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال سعودي (مليارًا وثلاثمئة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي (ثمانمئة وثلاثة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال سعودي (مليارين وواحداً وثمانين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.