أعلنت أمازون السعودية اليوم، عن انطلاق موسم التخفيضات الحصري يوم برايم، والذي سينطلق هذا الصيف على Amazon.sa/primeday، ابتداءً من منتصف ليلة يوم 25 يوليو، ويستمر لمدة سبعة أيام حتى 31 يوليو، وهو فعالية تسوق موسمية خاصة بأعضاء برنامج أمازون برايم، ويقدم عروضاً وتخفيضات حصرية على أكثر من 30 فئة تضم آلاف المنتجات المتنوعة، مع خصومات مصرفية فورية، وخيارات مرنة للدفع، وتوصيل سريع ومجاني في جميع أنحاء المملكة.

وبإمكان أعضاء برايم الاستفادة من العروض الحصرية على ما يحتاجونه من مستلزمات موسم الصيف أو التحضير للعودة إلى المدارس، والاختيار من أفضل المنتجات من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأزياء، ومنتجات التجميل، وأدوات المطبخ، والديكور، والألعاب، وأجهزة أمازون، حيث تشمل العروض أشهر العلامات التجارية العالمية مثل أديداس، وأنكر، وبيبي جوي، وبيلا بيبي، وكوتش، وكوسلوس، ودايسون، ويوسيرين، وجارمين، وجيس، وجي دبليو بي، وليجو، وليفويت، ونيفيا، وفيليبس، وسوني، وبلايستيشن، وريبوروك، وشيل، وسكيتشرز، وتي سي إل، وتيفال، ويوجرين، بالإضافة إلى منتجات الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. كما بإمكان أعضاء برايم التسوق من عروض يوم برايم المتوفرة على مواقع أمازون في أمريكا وبريطانيا وألمانيا من خلال الوصول إليها عبر متجر أمازون العالمي على Amazon.sa، مع الحصول على مزايا الشحن الدولي المجاني للمنتجات المؤهلة.

ومن جانبه، قال مدير أمازون السعودية عبدو شلالا: «يسعدنا اليوم في أمازون إطلاق موسم التخفيضات الحصري يوم برايم 2025 لمدة سبعة أيام، والذي يترقبه أعضاء برنامج أمازون برايم في المملكة، ويقدم الرنامج عروضاً استثنائية تقدم لعملاء برايم قيمة أكبر مقابل ما ينفقونه، وإمكانية أعلى للوصول إلى منتجاتهم المفضلة، مع خيارات توصيل سريعة ومجانية ومريحة، بالإضافة إلى العروض المميزة التي يتم تحديثها ونشرها تباعاً طوال فترة موسم التخفيضات، ليحصل أعضاء برايم على أفضل تجربة تسوق هذا الصيف، ويستمتعوا بآلاف فرص التوفيرالحصرية».

ولأول مرة، يقدم يوم برايم تجربة تسوق متجددة وخاصة، وهي أمازون بازار المتاحة حصرياً عبر تطبيق جوال أمازون أو الرابط Amazon.sa/bazaar، حيث يستطيع أعضاء برايم الاستفادة من عروض إضافية وبأسعار تنافسية على تشكيلة واسعة من منتجات الموضة والمنزل والإكسسوارات، كما يمكنهم الوصول للخدمة من خلال كتابة «بازار» أو “Bazaar” في خانة البحث، أو اختيار أيقونة بازار الموجودة ضمن قائمة التطبيق.

وكما يستطيع العملاء الجدد الآن، والراغبون بالانضمام إلى عضوية برايم، الاشتراك بالبرنامج عبر الرابط Amazon.sa/prime للحصول على أفضل ما يقدمه أمازون برايم حصرياً خلال موسم يوم برايم، مقابل 16 ريالاً سعودياً للاشتراك الشهري، أو 140 ريالاً سعودياً للاشتراك السنوي، والاستفادة من مزايا التسوق وفعاليات التوفير على مدار العام، والتي تشمل:

• توصيل مجاني في نفس اليوم وخلال يوم واحد - يمكن لأعضاء برنامج «برايم» الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم للطلبات المؤهلة التي يتم طلبها قبل الساعة 12:00 ظهراً، كما تتوفر خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة، ودون حد أدنى لقيمة الطلبات.

• توصيل دولي مجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة وأمازون ألمانيا - بإمكان أعضاء برنامج «برايم» الاستفادة من التوفير الكبير وخدمة التوصيل الدولي المجاني ودون حد أدنى لقيمة الطلبات للمنتجات المؤهلة التي يتم شحنها من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة وألمانيا، وذلك من خلال متجر أمازون العالمي على Amazon.sa.

• عروض التسوق الحصرية والوصول المبكر - يمكن لأعضاء «برايم» الاستمتاع بالعروض الحصرية وفعاليات التخفيضات بما فيها يوم «برايم» والجمعة البيضاء، والوصول المبكر إلى التخفيضات الموسمية، والخصومات الحصرية على منتجات من العلامات المحلية والعالمية طوال العام.

• برايم فيديو - بإمكان الأعضاء الوصول إلى خدمة «برايم» فيديو ومشاهدة أو تنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، بما في ذلك واحد من أفلام أمازون الأصلية المليئة بالتشويق الذي تم إصداره مؤخراً «Heads of State»، بطولة جون سينا وإدريس إلبا، ومسلسل الجريمة والدراما “Ballard”، بطولة ماجي كيو، إضافة إلى الموسم الثالث والأخير من مسلسل “The Summer I Turned Pretty”، والذي سيعرض لأول مرة في 16 يوليو.

• ألعاب الفيديو من «برايم» - يمكن لأعضاء برايم الحصول مجاناً على الألعاب والمحتوى داخل اللعبة للألعاب الرائجة، والاستفادة من مكتبة متنامية من الألعاب المجانية من ألعاب الفيديو من «برايم».