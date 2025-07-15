أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، منخفضاً بـ118.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11095.41 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 204 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، وسيكو السعودية ريت، وشمس، والمتقدمة، وتسهيل، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الاستثمار ريت، ومجموعة تداول، وعناية، والمنجم، وتشب الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.21% و4.03%.وأسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وباتك، الأكثر نشاطاً بالكمية، فيما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية stc، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بـ55.43 نقطة ليقفل عند مستوى 27301.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.